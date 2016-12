Прививка человечности Дианы Арбус

11.03.2012

«Пожалуй, ни одному фотографу не удавалось запечатлеть с такой последовательностью картину мира, преломлённую не объективом, а сердцем автора», - так Михаил Лемхин, фотограф и член Международной ассоциации художественных критиков, охарактеризовал творчество Дианы Арбус, пожалуй, самого противоречивого фотографа 20 века.

Наш рассказ – об одной из самых дерзких и раскупаемых мастеров мира, о женщине, чья трагическая судьба и внимательный взгляд навсегда изменил мир фотографии.

Рожденная в богатой семье, Диана Арбус жила и работала на Манхэттене. Она начала свою карьеру как модный фотограф, вместе с мужем делая снимки для Vogue, Glamour и Esquire в 50-х годах прошлого века. Выросшая в достатке и атмосфере гиперопеки, окруженная миром моды, Диана задыхалась в обществе аристократов.

«Я страдала от отсутствия чего-либо стоящего преодоления», – вспоминала она позднее в одном из интервью. «Мне казалось, что если я в чем-то очень хороша – этим заниматься не стоит, и я не чувствовала никакого смысла в стремлении этим заниматься», – говорила Диана.

Жажда поиска дела, «стоящего преодоления», привела Диану на улицы Нью-Йорка шестидесятых – времени расцвета субкультур, бума современного искусства, эпохи, которая ставила под сомнение все традиционные ценности.

В 1955-1977 гг., она начала съемку документального проекта, который драматически отличался от ее коммерческой работы. Диана Арбус часами ходила по улицам, разыскивая героев своих будущих фотографий. Ее объектив искал представителей «обочины» общества, людей ярких, физически непохожих на других. Несмотря на то, что многие ее снимки – это портреты самых обычных людей в обычных ситуациях, Арбус запомнилась как фотограф, снимавший фриков, разговоров о которых было принято избегать в приличном обществе.

Она снимала трансвеститов и циркачей, людей умственно и физически неполноценных, карликов и гигантов. Арбус нельзя назвать разносторонним автором. У нее одна сила – шок, который испытывает каждый без исключения зритель, столкнувшийся с ее работами.

В середине 1972 года Арбус стала первым американским фотографом, чьи снимки были показаны на биеннале в Венеции. 10 представленных работ критики оценили как «ошеломительную сенсацию американского павильона» и «выдающееся фотографическое достижение».

Музей современного искусства в Нью-Йорке представил зрителям ретроспективу работ Арбус. Выставка путешествовала по США и Канаде до 1975 года и привлекла более 7 миллионов зрителей.

В 2001-2004 году «Монография» Арбус 1972 года, в которую вошли 80 ее работ, была отмечена как одна из самых важных фото-книг в истории. Более 300 000 экземпляров было раскуплено к 2004 году, при том, что «независимые» фото-книги, как правило, издаются тиражом не более 5000.

«Монография» включала цитаты из многочисленных интервью Арбус, среди которых следующие:

«Я очень много фотографировала фриков. Они стали одной из самых первых тем моих снимков, которая меня безумно вдохновляла. Я просто обожала их всех и до сих пор обожаю некоторых из них. Я не могу сказать, что они были моими лучшими друзьями, но работа с ними рождала в моей душе смешанное чувство из стыда и восхищения. <…> Большинство людей живут, опасаясь психологических травм. Фрики с такими травмами рождены. Они уже прошли свой главный жизненный тест. Для меня они – аристократы».

«Мое любимое занятие – отправляться туда, где я еще не была».

Ее работы называют «прививкой от гламура» высокому обществу, которое, судя по тиражам проданных книг Арбус, в ней нуждалось.

В 2006 году вышел художественно-биографический фильм о фотографе «Мех: невыдуманная история Дианы Арбус» с участием Николь Кидман и Роберта Дауни-младшего. В российских кинотеатрах фильм так и не появился и вышел сразу же на DVD.

«Ребёнок с игрушечной гранатой в Центральном парке» (Child with Toy Hand Grenade in Central Park, Нью-Йорк, 1962)



На фотографии изображён тощий мальчик, с неуклюже свисающей с левого плеча лямкой комбинезона, сильно прижимающий свои тонкие длинные руки к туловищу. В своей правой ладони он крепко сжимает игрушечную гранату. Чтобы сделать эту фотографию, Арбус попросила мальчика стоять на месте, а сама начала ходить с фотоаппаратом вокруг него, пытаясь найти правильный угол. Мальчику надоело ждать и он сказал ей «Снимайте же, наконец!». Фотография была продана на аукционе в 2005 году за 408 000 долларов США.

«Близнецы» (Identical Twins, 1967)



Две сестры-близняшки, одетые в вельветовые платья, стоят, прижавшись друг к другу. Одна из них слегка улыбается, а другая — слегка нахмурена. Эстетика Арбус в этой фотографии была использована Стенли Кубрикомв своём фильме «Сияние», где также присутствует сцена с двумя близнецами в одинаковых позах. Эта работа до сих пор находится на шестом месте в списке самых дорогих фотографий всех времён: в 2004 году она была продана за 478 400 долларов США.

«Еврей-великан со своими родителями дома в Бронксе, Нью-Йорк» (Jewish Giant at Home with His Parents in The Bronx, NY, 1970)



Эдди Кармел, известный в США как «Еврей-великан», стоит в квартире своей семьи с отцом и матерью, которые намного ниже его ростом. Фотографию можно интерпретировать различными способами. С одной стороны видно, как необычное тело мужчины контрастирует с привычной счастливой домашней жизнью. С другой стороны, торжественность в позах родителей и сгорбленность великана показывают непреодолимую пропасть в отношениях между ними. Также можно отметить удивление миссис Кармел при взгляде на своего сына, как будто она видит его впервые в жизни.

Пуэрто-риканская женщина с родинкой, Нью-Йорк, 1965 год



На фотографии крупным планом изображена безымянная пуэрто-риканская женщина. Снимок отлично передает подход мастера к своим снимкам. Затвор фотоаппарата срабатывал только тогда, когда Диана видела нужный ей момент, особое сочетание элементов. Застывшее выражение лица женщины на снимке ярко контрастирует с динамикой развевающихся на ветру платка и волос, мужские, грубые черты лица – с ярким, почти театральным макияжем и важной деталью снимка – женственной родинкой-мушкой. Отталкивающая красота, завораживающая некрасивость: вот что искала в своих персонажах Арбус.

