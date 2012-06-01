Лучшие операторы АЗС

01.06.2012

Фото: Анна Ерошенко Анна Ерошенко

Представляем вашему вниманию лучших операторов ОАО «Хабаровскнефтепродукт». По итогам 1 квартала 2012 года эти очаровательные девушки стали победителями конкурса «Лучшая АЗС» по качеству обслуживания среди автозаправочных станций НК «Альянс». Их профессионализм отметили не только члены авторитетной комиссии, состоящие из сотрудников компании, но и сами автомобилисты, оставляя свои отзывы в службе клиентской поддержки.

Этот конкурс уже не первый год вдохновляет всех сотрудников автозаправочных станций проявлять творческую инициативу, повышать мастерство и качество обслуживания.

Одним из главных критериев оценки в нем является соблюдение существующих в компании стандартов функционирования станции и обслуживания клиентов: общий порядок на АЗС (на территории, внутри, чистота оборудования), исправность оборудования, правильная выкладка товара, наличие ценников и необходимых товаров, качество обслуживания клиентов (приветствие и благодарность за покупку, улыбка, предоставление необходимой информации), внешний вид.

Операторы АЗС №35 оказались сильнее своих соперников. Среди 85 автозаправочных станций они показали наивысшие результаты и заслуженно завоевали почетное звание называться лучшими в своем деле.

Поздравляем девушек с победой!

Макияж: Екатерина Леонова

Прически: Любовь Карась, Ирина Сафарова, Татьяна Якунина, салон красоты StudioDeLuxe

Татьяна

О чем говорит октановое число бензина?

Октановое число — это ни что иное как показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина, т. е. способность топлива противостоять самовоспламенению при сжатии для двигателей внутреннего сгорания.

Что вы считаете лучшим комплиментом?

Самый лучший комплимент тот, что сказан от чистого сердца.

Анна

Какие основные показатели определяют свойства бензина?

Испаряемость бензина определяет давление насыщенных паров и фракционный состав. Эти 2 параметра отвечают за пусковые свойства бензина.

Как предпочитаете проводить свой отпуск?

В отпуске я стараюсь как можно больше путешествовать, причем не имеет значение где — в России или за границей, огромное множество красивейших мест можно увидеть в разных уголках земного шара.

Надежда

Какие марки автомобильного топлива в настоящее время реализуются на вашей АЗС?

Непосредственно на своей АЗС мы можем предложить клиентам следующие виды топлива: АИ 92, GreenEco 95 и Дизельное топливо.

Чем лучше руководствоваться в принятии решений — голосом разума или сердца?

Все зависит от ситуации: в рабочих вопросах стараюсь слушаться голоса разума, в личной жизни — сердца.

Оксана

К какому классу по техническому регламенту относятся сорта бензина, реализуемые в настоящее время на АЗС?

ОАО «Хабаровскнефтепродукт» является официальным представителем Хабаровского НПЗ, реализующим на своих АЗС автомобильное топливо, относящееся к экологическому стандарту Евро-2.

Без чего вы не представляете свою работу?

Сложнее всего представить нашу работу без доброжелательных и улыбчивых клиентов, а также без хорошего настроения.

Виктория

По каким документам на АЗС клиент может убедиться в качестве автомобильного

топлива?

Чтобы удостовериться в качестве топлива, реализуемого на АЗС, клиент имеет право запросить у оператора паспорт продукции, а также сертификат соответствия.

Что стало для вас самым приятным сюрпризом в жизни?

Самым приятным сюрпризом, конечно же, стала встреча с человеком, который повлиял на мою судьбу.

86