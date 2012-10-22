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Созидание воина

22.10.2012
Текст: 
Ольга Егораева
Фото: 
Александр Янышев

 

Бату Хасиков,  абсолютный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, в очередной раз одержал победу, закончив нокаутом бой с иранцем Мохаммадом Реза Назари 14 октября в хабаровской «Платинум Арене».

 

Какие впечатления остались у вас от турнира?
Организаторам удалось создать настоящий праздник мужества и доблести. Важно, что была подчеркнута линия встречи международного формата, и здорово, что руководство региона в лице губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта, а также главы федерации кикбоксинга проявили инициативу и сделали все возможное, чтобы это событие состоялось на радость хабаровчанам. 

В ролике «Правила жизни», размещенном на вашем сайте, есть слова о том, что счастье вам приносит созидание. Как оно увязывается с карьерой в ринге?
На самом деле это очень близкие понятия. Единоборства – это не просто драка, это огромная внутренняя работа над изучением самого себя, расширением внутреннего пространства. Это уникальная система, успех в которой возможен только при условии развития не только физических, но и психологических навыков, нравственных понятий, умения подходить ко всему творчески. В единоборствах невозможно не созидать.  Я рьяно стараюсь пропагандировать мысль о том, что единоборства не зря называют боевыми искусствами. Это действительно искусство - сугубо мужское.  И на каждый бой в ринг выходят два проделавших огромный путь человека только с одной целью – показать, кто из них более искусный. 

 

 

Что для вас мужественность?
Это очень многогранное понятие, оно может очень тонко играть, по-разному проявляясь в разных жизненных ситуациях. Мужественные люди зачастую могут  казаться мягкими и добрыми, ведь чем человек сильнее, тем меньше ему нужно что-то доказывать. В простых ситуациях он скорее проявит уступчивость, но обязательно проявит себя в момент,  требующий  он него огромной концентрации и силы.  Вообще я убежден, что дети, в частности мальчишки, обязательно должны проходить через спорт. Не нужно ставить ребенку сверхзадач, не нужно всем становиться чемпионами, у каждого свой путь. Но мужественность – это внутренний стержень, который тем крепче, чем чаще человеку приходится преодолевать себя.  Поэтому  заниматься спортом нужно. Но не так, чтобы «захотел – позанимался, захотел – нет».  Вырасти настоящим человеком можно только научившись быть выше своих страхов, боли и лени. 

С кем из когда-либо существовавших бойцов и воинов вам было бы интересно сразиться?
Если мы говорим о контексте глобальной истории, то я бы посоперничал с Александром Македонским. Но не на спортивной, а на боевой арене – в качестве полководца. 

Кому вы посвящаете свои победы?
Я стараюсь своим примером вносить вклад в популяризацию спорта, в это большое дело, которым занимаюсь. Именно в этом я и вижу свое предназначение. 

В ближайшее время Бату ожидают два поединка: 3 ноября он встретится с Гаго Драго в ходе турнира Fight Nights "Битва под Москвой - 8", а 23 февраля даст реванш греческому бойцу Майку Замбидису.

 

 

В минувшем сентябре в результате совещания в Министерстве спорта было достигнуто принципиальное соглашение о внесении смешанных единоборств во Всероссийский реестр видов спорта. 
Вот как эту новость комментирует Камил Гаджиев, генеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights и вице-президент Московской федерации ММА*: «Тот факт, что наконец-то смешанные единоборства  перестали быть "младшим братом" и  стали полноценным членом семьи аккредитованных видов спорта, серьезно повлияет на их массовость.  Теперь у людей есть вполне понятная мотивация обратить внимание на MMA:  официальный статус дает спортсмену возможность стать мастером спорта и шанс представлять свою страну на мировом уровне.  В ближайшее время федерация планирует наладить работу в спортивных школах по направлению MМА, и родители, приводящие своих детей в секции, будут знать, что имеют некие гарантии от государства. Кроме того,  в скором времени смешанные единоборства войдут в программу всевозможных спортивных стартов, и, пусть и не в ближайшее время, но,  возможно, станут частью Олимпиады.  

*ММА – сокр. от англ. mixed martial arts, смешанные единоборства

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Комментарии

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Аскольда Перечичь

26.10.2012 - 22:12

Ристалище воинов и борцов.

Ристалище воинов и борцов. Ринг место борьбы, а жизнь - место созидания и самоконтроля своего духа и тела. Статья отличается от набивших оскомину и вызывающих изжогу пафосных комментариев событий и банальных интервью. Ну вот же, мысли и мнение человека, от которого, может быть, ждали кровавых историй и агрессии - как же, такой боец! Лично для меня Бату открылся с другой свой стороны "луны" - чело вечный, умный, правильный. Правильный - значит настоящий, с большой буквы М - Мужчина! Спасибо за статью, неожиданно удивительно интересно встроенная "перспектива" спорта и человека в спорте.спасибо.

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