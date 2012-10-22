Созидание воина

22.10.2012

Текст: Ольга Егораева Ольга Егораева

Фото: Александр Янышев Александр Янышев

Бату Хасиков, абсолютный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов, в очередной раз одержал победу, закончив нокаутом бой с иранцем Мохаммадом Реза Назари 14 октября в хабаровской «Платинум Арене».

Какие впечатления остались у вас от турнира?

Организаторам удалось создать настоящий праздник мужества и доблести. Важно, что была подчеркнута линия встречи международного формата, и здорово, что руководство региона в лице губернатора Вячеслава Ивановича Шпорта, а также главы федерации кикбоксинга проявили инициативу и сделали все возможное, чтобы это событие состоялось на радость хабаровчанам.

В ролике «Правила жизни», размещенном на вашем сайте, есть слова о том, что счастье вам приносит созидание. Как оно увязывается с карьерой в ринге?

На самом деле это очень близкие понятия. Единоборства – это не просто драка, это огромная внутренняя работа над изучением самого себя, расширением внутреннего пространства. Это уникальная система, успех в которой возможен только при условии развития не только физических, но и психологических навыков, нравственных понятий, умения подходить ко всему творчески. В единоборствах невозможно не созидать. Я рьяно стараюсь пропагандировать мысль о том, что единоборства не зря называют боевыми искусствами. Это действительно искусство - сугубо мужское. И на каждый бой в ринг выходят два проделавших огромный путь человека только с одной целью – показать, кто из них более искусный.

Что для вас мужественность?

Это очень многогранное понятие, оно может очень тонко играть, по-разному проявляясь в разных жизненных ситуациях. Мужественные люди зачастую могут казаться мягкими и добрыми, ведь чем человек сильнее, тем меньше ему нужно что-то доказывать. В простых ситуациях он скорее проявит уступчивость, но обязательно проявит себя в момент, требующий он него огромной концентрации и силы. Вообще я убежден, что дети, в частности мальчишки, обязательно должны проходить через спорт. Не нужно ставить ребенку сверхзадач, не нужно всем становиться чемпионами, у каждого свой путь. Но мужественность – это внутренний стержень, который тем крепче, чем чаще человеку приходится преодолевать себя. Поэтому заниматься спортом нужно. Но не так, чтобы «захотел – позанимался, захотел – нет». Вырасти настоящим человеком можно только научившись быть выше своих страхов, боли и лени.

С кем из когда-либо существовавших бойцов и воинов вам было бы интересно сразиться?

Если мы говорим о контексте глобальной истории, то я бы посоперничал с Александром Македонским. Но не на спортивной, а на боевой арене – в качестве полководца.

Кому вы посвящаете свои победы?

Я стараюсь своим примером вносить вклад в популяризацию спорта, в это большое дело, которым занимаюсь. Именно в этом я и вижу свое предназначение.

В ближайшее время Бату ожидают два поединка: 3 ноября он встретится с Гаго Драго в ходе турнира Fight Nights "Битва под Москвой - 8", а 23 февраля даст реванш греческому бойцу Майку Замбидису.

В минувшем сентябре в результате совещания в Министерстве спорта было достигнуто принципиальное соглашение о внесении смешанных единоборств во Всероссийский реестр видов спорта.

Вот как эту новость комментирует Камил Гаджиев, генеральный продюсер промоутерской компании Fight Nights и вице-президент Московской федерации ММА*: «Тот факт, что наконец-то смешанные единоборства перестали быть "младшим братом" и стали полноценным членом семьи аккредитованных видов спорта, серьезно повлияет на их массовость. Теперь у людей есть вполне понятная мотивация обратить внимание на MMA: официальный статус дает спортсмену возможность стать мастером спорта и шанс представлять свою страну на мировом уровне. В ближайшее время федерация планирует наладить работу в спортивных школах по направлению MМА, и родители, приводящие своих детей в секции, будут знать, что имеют некие гарантии от государства. Кроме того, в скором времени смешанные единоборства войдут в программу всевозможных спортивных стартов, и, пусть и не в ближайшее время, но, возможно, станут частью Олимпиады.

*ММА – сокр. от англ. mixed martial arts, смешанные единоборства

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