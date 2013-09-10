Лучшее в Хабаровске - СМИ, журналы Хабаровска, размещение рекламы в журналах, мода, светская жизнь и культурные события в Хабаровске
 
Главная » Опережая время: модные образы Гвидо Палау

Опережая время: модные образы Гвидо Палау

10.09.2013
Текст: 
Екатерина Леонова
Фото: 
архив-пресс службы Redken

Команда Redken во главе с креативным директором Гвидо Палау создала прически на тридцать одном показе осенне-зимнего сезона. Основные тенденции от Гвидо:

 

Кинематограф
(Bottega Veneta) Вдохновившись образом Джоди Фостер в к/ф «Таксист» 1976 г., Гвидо использовал спрей-мусс для объема Guts 10, хорошенько просушил волосы и нанес термозащитный спрей Iron Shape 11. Создав кудри, он расчесал их до получения объема и заколол невидимками за ушами.

 

 

 

Блеск
(Prada) Девушки Prada, по замыслу Гвидо, гуляли под дождем, и их волосы должны были выглядеть соответственно. Для создания мокрого блеска на влажные волосы нанесли новое масло для волос Diamond Oil Shatterproof Shine и высушили естественным способом.

 

 

 

Пучки
(Akris) Для создания этого минималистичного образа Гвидо нанес на влажные волосы масло All Soft Argan-6 и высушил, вытягивая пряди для достижения идеальной гладкости. Разделив волосы на боковой пробор, он собрал их в пучок у основания шеи, закрепил невидимками и сбрызнул лаком.

 

 

 

Низкий хвост
(Jil Sander) Гвидо создал хвост с мерцающим блеском в духе минимализма, присущего марке. До проработки волосы термоутюжком, для блеска и гладкости он нанес термозащитный спрей Iron Shape 11, а затем использовал сыворотку для блеска волос Two Smooth 03.

 

 

  1. сыворотка для блеска волос Two Smooth 03
  2. термозащитный спрей Iron Shape 11
  3. спрей-мусс для объема Guts 10
  4. масло для волос Diamond Oil Shatterproof Shine

 

38
0
Ваша оценка: Нет


Отправить комментарий

ВОЙТИ С ПОМОЩЬЮ
Ваше имя
Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
Комментарий
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Комментарии

Афиша выходных

---

Содержание