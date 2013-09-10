Опережая время: модные образы Гвидо Палау

10.09.2013

Текст: Екатерина Леонова Екатерина Леонова

Фото: архив-пресс службы Redken архив-пресс службы Redken

Команда Redken во главе с креативным директором Гвидо Палау создала прически на тридцать одном показе осенне-зимнего сезона. Основные тенденции от Гвидо:

Кинематограф

(Bottega Veneta) Вдохновившись образом Джоди Фостер в к/ф «Таксист» 1976 г., Гвидо использовал спрей-мусс для объема Guts 10, хорошенько просушил волосы и нанес термозащитный спрей Iron Shape 11. Создав кудри, он расчесал их до получения объема и заколол невидимками за ушами.

Блеск

(Prada) Девушки Prada, по замыслу Гвидо, гуляли под дождем, и их волосы должны были выглядеть соответственно. Для создания мокрого блеска на влажные волосы нанесли новое масло для волос Diamond Oil Shatterproof Shine и высушили естественным способом.

Пучки

(Akris) Для создания этого минималистичного образа Гвидо нанес на влажные волосы масло All Soft Argan-6 и высушил, вытягивая пряди для достижения идеальной гладкости. Разделив волосы на боковой пробор, он собрал их в пучок у основания шеи, закрепил невидимками и сбрызнул лаком.

Низкий хвост

(Jil Sander) Гвидо создал хвост с мерцающим блеском в духе минимализма, присущего марке. До проработки волосы термоутюжком, для блеска и гладкости он нанес термозащитный спрей Iron Shape 11, а затем использовал сыворотку для блеска волос Two Smooth 03.

сыворотка для блеска волос Two Smooth 03 термозащитный спрей Iron Shape 11 спрей-мусс для объема Guts 10 масло для волос Diamond Oil Shatterproof Shine

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