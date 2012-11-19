"Харьков - Южно-Сахалинск" и обратно

19.11.2012

Текст: Артем Штанов Артем Штанов

Фото: Сергей Онищенко Сергей Онищенко

В субботу в Хабаровске сыграл концерт харьковский музыкант, фотограф и очень красивый и бородатый человек Сергей Онищенко. История его прибытия в наши края проста и сложна одновременно - любитель путешествия автостопом, он закинул в рюкзак камеру, лаптоп, пару вещичек, взял гитару в руки и отправился в путь. Маршрут - Харьков - куда глаза глядят. Пока что крайней точкой стал Сахалин, где Сергей провел 3 месяца - там у него украли документы. Концерт в Хабаровске - вторая точка по дороге домой, первой буквально несколько дней назад стал Комсомольск-на-Амуре.

"Я играю концерты, продаю свои фотографии, и езжу вот так. Сначала для меня было шоком, что музыкой можно даже и зарабатывать. В

Южно-Сахалинске мне предлагали даже в ресторане постоянно играть, за деньги! Это очень странно"

"На самом деле эта поездка - еще и репетиция. В следующем году я планирую проехать автостопом Азию - Китай, Индию, Тибет, Таиланд, Лаос, Камбоджу, Вьетнам. Но и без Азии мне здесь приключений хватает. Могу честно сказать, добираться автостопом с Сахалина сюда было не очень. Я по каким-то таким местам шел и ехал, где людей вообще нет и не было кажется, никогда. Но мне везет - уже темнеет, начинаешь думать, что сегодня заночуешь прямо в лесу, и тут раз - и едешь дальше, причем на "Урале""

Сергей похож сразу на несколько десятков человек, он говорит - это все длинные волосы и борода. "Ну это много у кого так, особенно у музыкантов, мне все говорят что я на кого-то похож. Я привык."

Сергей собирает группы, творчество которых кажется ему похожим на его собственное, записывается с местными музыкантами и дарит свои снимки на память. В Хабаровске у него получилось все - я рассказал ему о The Black Keys, мы записали песню, и он таки подарил мне снимок.

"Когда я ехал сюда, мне говорили что Хабаровск - это деревня, здесь тухло, все жлобы и вообще все очень плохо. Причем это сами хабаровчане говорили. На самом деле ваш город хороший. В нем чувствуется обособленность - а это прелесть всего Дальнего Востока. И на Сахалине мне классно было - я путешествовал по острову, там очень красивые места. Если вам говорят, что в Южно-Сахалинске ничего не происходит - вранье, там есть своя тусовка, все при деле".

Сегодня Сергей уехал в Благовещенск, у него там концерт. Дальше - Чита, Улан-Удэ и домой, в Харьков.

Ждем следующего визита - по его словам, путь в Азию будет в любом случае лежать через наш город.

Послушать записи можно здесь: http://vk.com/makelikeatree

Почитать о ходе путешествия в блоге: http://onisch.livejournal.com

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