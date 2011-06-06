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МАСТЕРА & МАРГАРИТЫ

06.06.2011

 

Подведены итоги конкурса на лучший салон красоты по мнению читателей!

Спасибо всем, кто поддержал участниц!
На данный момент голосование закрыто!

Итоги голосования появятся в июльском номере журнала!

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Комментарии

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Гость

07.06.2011 - 14:30

мастер и маргарита

Класссно!!! так еще никто не делал!!

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Гость

07.06.2011 - 14:32

мастер и маргарита

Хорошо придумали

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