МАСТЕРА & МАРГАРИТЫ

Подведены итоги конкурса на лучший салон красоты по мнению читателей!
Спасибо всем, кто поддержал участниц!
На данный момент голосование закрыто!
Итоги голосования появятся в июльском номере журнала!
Гость
07.06.2011 - 14:30
Класссно!!! так еще никто не делал!!
07.06.2011 - 14:32
Хорошо придумали
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Комментарии
Гость
07.06.2011 - 14:30
мастер и маргарита
Класссно!!! так еще никто не делал!!
Гость
07.06.2011 - 14:32
мастер и маргарита
Хорошо придумали