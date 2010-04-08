Вам нравится новый сайт "Лучшего в Хабаровске"?

Майкл
08.04.2010 - 15:42
Неплохой дизайн, такого сайта по концепции еще не было в городе. Но он какой-то незавершенный, не все рубрики заполнены. Надеюсь , его доведут до ума. Идея хорошая.
Большой Брат
21.04.2010 - 17:49
Если сравнивать с тем, что мы видели на этом сайте месяц назад, то конечно, изменения в ЛУЧШУЮ сторону на лицо! Удачи в дальнейшем!
Феевна
30.04.2010 - 15:03
Молодцы разработчики сайта! Живу в Москве, случайно зашла к вам по ссылке и была приятно удивлена его дизайном. Всем "хмыкалкам" (тем трём человекам, высказавшимся о том, что есть над чем поработать))))), предлагаю конструктивно посоветовать, как улучшить сайт! С удовольствием побродила по всем страницам. Молодцы! Москвичам утёрли нос!!!!
Bonnie
25.05.2010 - 22:19
:)
быстро и бесплатно скачать фильмы
04.06.2010 - 05:59
Очень интересно. Но чего-то не хватает
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Продвижение сайта
Комментарии
Майкл
08.04.2010 - 15:42
по поводу сайта
Неплохой дизайн, такого сайта по концепции еще не было в городе. Но он какой-то незавершенный, не все рубрики заполнены. Надеюсь , его доведут до ума. Идея хорошая.
Большой Брат
21.04.2010 - 17:49
Если сравнивать с тем, что мы
Если сравнивать с тем, что мы видели на этом сайте месяц назад, то конечно, изменения в ЛУЧШУЮ сторону на лицо! Удачи в дальнейшем!
Феевна
30.04.2010 - 15:03
Сайт современный! Молодцы!
Молодцы разработчики сайта! Живу в Москве, случайно зашла к вам по ссылке и была приятно удивлена его дизайном. Всем "хмыкалкам" (тем трём человекам, высказавшимся о том, что есть над чем поработать))))), предлагаю конструктивно посоветовать, как улучшить сайт! С удовольствием побродила по всем страницам. Молодцы! Москвичам утёрли нос!!!!
Bonnie
25.05.2010 - 22:19
:)
:)
быстро и бесплатно скачать фильмы
04.06.2010 - 05:59
sta45rsoftsdf
Очень интересно. Но чего-то не хватает