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Вам нравится новый сайт "Лучшего в Хабаровске"?

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Комментарии

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Майкл

08.04.2010 - 15:42

по поводу сайта

Неплохой дизайн, такого сайта по концепции еще не было в городе. Но он какой-то незавершенный, не все рубрики заполнены. Надеюсь , его доведут до ума. Идея хорошая.

Большой Брат

Большой Брат

21.04.2010 - 17:49

Если сравнивать с тем, что мы

Если сравнивать с тем, что мы видели на этом сайте месяц назад, то конечно, изменения в ЛУЧШУЮ сторону на лицо! Удачи в дальнейшем!

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Феевна

30.04.2010 - 15:03

Сайт современный! Молодцы!

Молодцы разработчики сайта! Живу в Москве, случайно зашла к вам по ссылке и была приятно удивлена его дизайном. Всем "хмыкалкам" (тем трём человекам, высказавшимся о том, что есть над чем поработать))))), предлагаю конструктивно посоветовать, как улучшить сайт! С удовольствием побродила по всем страницам. Молодцы! Москвичам утёрли нос!!!!

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Bonnie

25.05.2010 - 22:19

:)

:)

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быстро и бесплатно скачать фильмы

04.06.2010 - 05:59

sta45rsoftsdf

Очень интересно. Но чего-то не хватает

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